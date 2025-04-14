Köklü liselerde öğretmenler açığa mı alındı? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bazı basın yayın organların yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin birçok şehrindeki kalite standardı yüksek olan liselerde eğitim veren öğretmenlerin açığa aldığı iddiaları bazı yayın kuruluşlarında giderek yayıldı. Sosyal medya hesaplarından 'öğretmenlere dokunma' başlıklı gönderiler çoğandı. Bu provokasyona İletişim Başkanlığı en koydu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bazı basın yayın organların yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

"Bazı basın yayın organların yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Köklü liselerde öğretmenler açığa alındı, işten çıkarıldı" yönündeki iddialar asılsızdır.

“Görevden uzaklaştırma” suç unsuru sonucu açılan soruşturma işlemine istinaden alınan bir karardır. Bahse konu öğretmenlerin açığa alınması, işten çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir.

İddiaya konu proje okulları için görevlendirmeler; en az dört, en fazla sekiz yıl süreli olarak planlanmaktadır. Süre bitiminde yeniden değerlendirme yapılmaktadır.



DETAYLAR TEK TAK PAYLAŞILDI

Bu kapsamda görev süresi dolan öğretmenler, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edilmiştir. 12 - 19 Şubat 2025 tarihlerinde de görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere bakanlık tarafından 10 okul tercih etme hakkı verilmiştir. 8 Nisan 2025 tarihinde ise yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Öğretmenlerin tercihlerine bağlı atamalarının gerçekleşmemesi ve bazı okullardaki öğretmen normlarının daralması sonucu herhangi bir okula yerleşemeyenler için ise düzenleme şu şekildedir;

•İlgili öğretmenler yeni okullarına, il ve ilçe içerisinde tercihleri doğrultusunda branşlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına hizmet puanı üstünlüğüne göre yerleştirilecektir.

•Bu süreçte, öğretmenlerin özlük hakları ve kariyer basamakları ile ilgili herhangi bir mağduriyetleri söz konusu değildi.