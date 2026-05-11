Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Komedyen Tuba Ulu hakkında istenen ceza belli oldu: Kanuni hakkında kullandığı müstehcen sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı

Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı müstehcen sözler kullanan Komedyen Tuba Ulu gözaltına alınmıştı. Savcılık konuya ilişkin iddianamesini hızla tamamlarken, savcılık, Tuba Ulu hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açtı.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 09:31

Tuba Ulu, bir gösterisinde hakkında hakaret içerikli sözler sarf etti. Skandal ifadelerin yer aldığı gösterinin videosu sosyal medyada yer aldıktan sonra, komedyene tepkiler çığ gibi büyüdü.

Komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılanacak.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videodaki sözlerin tarihi milli değerlere hakaret ettiğini tespit etti.
Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
HAKARET ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiğini tespit etti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ulu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DAVA AÇMAK İÇİN YETERLİ DELİL BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturmasını tamamlandı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi.

Ulu hakkında '' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAK

Komedyen Tuba Ulu, önümüzdeki günlerde halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

