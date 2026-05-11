Komedyen Tuba Ulu hakkında istenen ceza belli oldu: Kanuni hakkında kullandığı müstehcen sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı

Komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında hakaret içerikli sözler sarf etti. Skandal ifadelerin yer aldığı gösterinin videosu sosyal medyada yer aldıktan sonra, komedyene tepkiler çığ gibi büyüdü.
Konuya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlanan Tuba Ulu'nun, bu sözlerle tarihi milli değerlere hakaret ettiğini tespit etti.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz haftalarda Ulu, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturmasını tamamlandı. İddianamede şovunda 'Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi' sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu belirtildi.
Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
