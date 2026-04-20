Tuba Ünsal’ın paylaşımı dikkat çekmişti! Serdar Turan ve Çılga Turan’ın boşanma davasında şok karar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal ile bir dönem aşk yaşadığı iddia edilen Serdar Turan, eşi Çılga Turan ile davalık olmuşlardı. Hatta İş insanı Serdar Turan eşi ile ‘Aramızda mizaç uyumsuzluğu var’ diyerek karşı dava açtı. Geçtiğimiz aylarda boşanan ikili şimdilerde gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Bir dönem aşk yaşadığı iş insanı Serdar Turan ile oldukça gündemde yer almıştı. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, 2019 yılında dünyaevine giren Serdar Turan ve Çılga Turan, birbirlerine karşılıklı boşanma davası açmıştı.
İstanbul Aile Mahkeme’sine sunduğu dilekçesinde Turan, eşinin Amerika’da bulunması ve kendisinin de Türkiye’de bulunmasıyla bu süreçte çık yıprandığını ifade ederek aralarında mizaç uyumsuzluğu olduğunu söyledi.
Tüm bunlar olurken her iki taraf da ilişkileri için zor bir durumda olduklarını ve evlilik birliğinin de temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmak istedi. Bu boşanma ile magazin gündeminde gündem oldu.
Ünlü iş insanı Serdar Turan ve Çılga Turan, geçtiğimiz aylarda evliliklerinde meydana gelen çatırdamalar ile boşanma davası konusu gündeme gelmiştir. Magazin gündeminde de sıklıkla konuşulan bu olay, son buldu.
Serdar Turan’ın mahkeme açmasıyla birlikte Çılga Turan da dava açarak mahkemeye sunduğu dilekçesinde, eşinin kendisini oyuncu Tuba Ünsal ile aldattığını iddia etti. Serdar Turan ile birlikte yaşadıklarına dair fotoraf paylaşmasının da kendisini yıprattığını ifade etti.
Geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’nde Serdar Turan ve Çılga Turan’ın evlilikleri için dava görüldü. Çekişmeli olarak açtıkları dava son buldu. Mahkeme de tanık olarak ise Ece Sükan dinlendi.
Taraflar arasında anlaşma sağlanarak birbirlerine maddi ve manevi bir talep de bulunmadı. Ünlü çiftin 4 yıllık evlilikleri 10 dakika da mahkeme tarafından noktalandı. Magazin gündeminin de yakından takip ettiği olay, dikkatleri üzerine çekti.