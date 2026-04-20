 | Dilek Ulusan

Yabancı Damat oyuncuları buluştu! Binnur Kaya ile Engin Akyürek'ten yürek ısıtan görüntüler

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde Nazire ve Kadir rolleriyle yer alan Binnur Kaya ile Engin Akyürek bir araya geldi. Engin Akyürek'in yeni kitabı için buluşan ikilinin karesine beğeni yağdı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 09:41

İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Yabancı Damat dizisinin başrolünde Erdal Özyağcılar, Nehir Erdoğan, Özgür Çevik ve Sumru Yavrucuk'un oynadığı Yabancı Damat dizisi oyuncularından ile buluştu.

Yabancı Damat dizisinde birlikte rol alan oyuncular Engin Akyürek ve Binnur Kaya, Engin Akyürek'in yeni kitabının tanıtımında buluştu.
İlk bölümü 2007 yılında yayınlanan Yabancı Damat dizisinde Erdal Özyağcılar, Nehir Erdoğan, Özgür Çevik ve Sumru Yavrucuk ile birlikte Engin Akyürek ve Binnur Kaya da rol aldı.
Engin Akyürek, ilk oyunculuk deneyimini Yabancı Damat dizisiyle yaşadıktan sonra çeşitli yapımlarda yer aldı ve son olarak “İsimsiz” adlı kitabıyla dikkat çekti.
Engin Akyürek'in “İsimsiz” adlı yeni kitabı insan ilişkileri, içsel yolculuklar ve duygusal kırılmalar üzerine kısa hikayelerden oluşuyor.
Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 doğumludur ve “Türkiye'nin Yıldızları” yarışmasında birinci olarak oyunculuğa adım atmıştır.
Binnur Kaya, 19 Nisan 1972 doğumludur ve ilk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.
BİNNUR KAYA VE ENGİN AKYÜREK BULUŞTU

İlk deneyimini Yabancı Damat dizisi yaşayan Engin Akyürek, peş peşe Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak İsimsiz adlı kitabıyla dikkat çekti.

Engin Akyürek, bu kez oyunculuğuyla değil yeni kitabıyla konuşuldu. Ünlü isim, “İsimsiz” adlı kitabını duyurarak yazarlık yolculuğuna bir yenisini ekledi. Daha önce de öykü kitaplarıyla dikkat çeken Akyürek’in bu yeni kitabının; insan ilişkileri, içsel yolculuklar ve duygusal kırılmalar üzerine kurulu kısa hikayelerden oluştuğu belirtildi. Engin Akyürek'in kitap tanıtımına Yabancı Damat dizisinde beraber rol aldığı yakın arkadaşı Binnur Kaya da katıldı.

ENGİN AKYÜREK KAÇ YAŞINDA?

12 Ekim 1981 doğumlu Engin Akyürek, "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışma programında birinci olarak oyunculuğa adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı TV dizisinin kadrosuna katıldı. 2004-2007 yılları arasında yayımlanan Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini oynayan Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini oynadı.2007-2008 yılları arasında yayımlanan Karayılan adlı TV dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

Doğum Tarihiİlk Adımİlk Dizi RolüDiziKarakterFilmFilm KarakteriDiğer DiziDiğer Dizi Rolü
12 Ekim 1981"Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasında birinci olarakKadir SadıkoğluYabancı Damat (2004-2007)Kadir SadıkoğluKader (2006)CevatKarayılan (2007-2008)Nizipli

BİNNUR KAYA KAÇ YAŞINDA?

19 Nisan 1972 doğumlu Binnur Kaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası adlı komedi türündeki dizinin kadrosuna dâhil oldu

