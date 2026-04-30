Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Konak Belediyesi'nde işçiler oturma eylemi başlattı: 15 aydır ödeme yapılmıyor

İzmir’de CHP'li Konak Belediyesi'nde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi ile kazandıkları haklarının ödenmemesi nedeniyle belediye binası içinde oturma eylemi başlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 23:33
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 23:33

İzmir'de CHP'nin yönetiminde olan Konak Belediyesi'nde çalışan işçiler, kazanımlarının verilmediği gerekçesiyle eyleme başladı.

HABERİN ÖZETİ

Konak Belediyesi'nde işçiler oturma eylemi başlattı: 15 aydır ödeme yapılmıyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de CHP'nin yönetimindeki Konak Belediyesi işçileri, kazanımlarının verilmemesi nedeniyle oturma eylemi başlattı.
İşçiler, yaklaşık 15 aydır ödeme yapılmadığını belirtiyor.
Karşıyaka, Buca, Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde de çalışanlar haklarının korunması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.
DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı ve iş yeri temsilcileri eylemi gerçekleştiriyor.
İşçiler, insanca yaşam ve çalışma şartları istediklerini vurguluyor.
Talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyorlar.
Konak Belediyesi’nin yanı sıra Karşıyaka, Buca, Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde de çalışanlar, kazanılmış haklarının korunması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

görüşmelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle ilçe belediyelerindeki iş bırakma eylemleri İzmir genelinde yayılırken, Konak Belediyesinde de protestolar devam ediyor.

"15 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR"

Daha önce Konak Belediye binası önünde eylem yapan DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı ve iş yeri temsilcileri, bugün mesai saatleri içinde belediye binası koridorlarında sloganlar atarak oturma eylemine geçti. İşçiler, uzun süredir haklarını alamadıklarını belirterek taleplerini dile getirdi.

Yaklaşık 15 aydır ödemelerin yapılmadığını ifade eden çalışanlar, insanca yaşam ve çalışma şartları istediklerini vurguladı. Huzur içinde çalışmak istediklerini söyleyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Sloganların ardından grup oturma eylemine başladı.

ETİKETLER
#toplu iş sözleşmesi
#sendika
#Işçi Eylemi
#Hak Talebi
#Konak Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.