Konak Belediyesi'nde işçiler oturma eylemi başlattı: 15 aydır ödeme yapılmıyor

İzmir'de CHP'nin yönetiminde olan Konak Belediyesi'nde çalışan işçiler, kazanımlarının verilmediği gerekçesiyle eyleme başladı.

Konak Belediyesi’nin yanı sıra Karşıyaka, Buca, Narlıdere ve Bayraklı belediyelerinde de çalışanlar, kazanılmış haklarının korunması talebiyle eylemlerini sürdürüyor.

Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan tıkanıklıklar nedeniyle ilçe belediyelerindeki iş bırakma eylemleri İzmir genelinde yayılırken, Konak Belediyesinde de protestolar devam ediyor.

"15 AYDIR ÖDEME YAPILMIYOR"

Daha önce Konak Belediye binası önünde eylem yapan DİSK Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı ve iş yeri temsilcileri, bugün mesai saatleri içinde belediye binası koridorlarında sloganlar atarak oturma eylemine geçti. İşçiler, uzun süredir haklarını alamadıklarını belirterek taleplerini dile getirdi.

Yaklaşık 15 aydır ödemelerin yapılmadığını ifade eden çalışanlar, insanca yaşam ve çalışma şartları istediklerini vurguladı. Huzur içinde çalışmak istediklerini söyleyen işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Sloganların ardından grup oturma eylemine başladı.