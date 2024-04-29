Konya delik deşik oldu! Korku filmlerini aratmayan 15 obruk vatandaşı tedirgin etti

29 Nisan 2024 15:44 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:47

Obruk oluşumunda Konya'da bu kez korkulan oldu. İki köy arasındaki yolda eş zamanlı görülen 15 obruk vatandaşları tedirgin etti. Konu hakkında Konya'ya bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde Çarşamba Çayı Tavşanköprü'sünün Mahalle Muhtarı Mustafa Çömlekçi konuştu.

KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYAN 15 OBRUK VATANDAŞI TEDİRGİN ETTİ

Çömlekçi, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00'de oluştu. Görenler haber etti. Tahminimce 10 metre derinliğinde, 6 metre genişliğinde, daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı. Çevre köyde de aynı gün 5-6 saat sonrasında 14 tane oldu. Yetkilere bilgi verdik. Devlet Su işleri, Ova Sulama Birliği yetkilileri, belediye başkanı geldi, çalışmalar başladı. Tabandan başlayarak taşla kille dolduracaklar, beton dökülecek, kapatılacak." dedi.

Öte yandan Gökhüyük'e 5 kilometre uzaklıktaki Doğanlı Mahallesi'nde de eş zamanlı 14 obruk oluştuğu tespit edildi. Doğanlı Mahallesi sakini Yusuf Taktak, "Ben 70 yaşındayım, daha önce hayatımda yöremizde böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ortaya çıkan obruklar için şunları kaydetti:

"Kurak geçen bir kış dönemi vardı. Orası zaten öteden beri güneyden gelen suyu ileten bir hat. Su hattı olarak ıslah edilmiş Çarşamba kanalı. Orada yer altında 'insuyu formasyonu' adı verilen, çözülebilir nitelikte kayaların olduğu birim var. Onun üzerinde çayın getirmiş olduğu gerçek tutturulmuş malzeme var. Bu malzemenin olduğu yerdeki yüzey yarıkları su gelişiyle beraber genişleyip aşağıdaki boşlukları hareket ettirmiş."