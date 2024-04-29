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29 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:36

Mehmet Fetihler Sultanı Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor

Fatih Sultan Mehmed'in hayatının konu edildiği Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin karakterlerinden olan Notaras'ı oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor mu sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca izleyiciler Fikret Kuşkan'ın neden diziden ayrıldığını da araştırıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Mehmet Fetihler Sultanı Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Serkan Çayoğlu, selim Bayraktar, Tuba Ünsan Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonda devam etmesine karar verilmişti. 

Şimdi ise dizide Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lideri Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan'ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

Mehmet Fetihler Sultanı Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 30 Nisan Salı günü yayınlanacak 9. bölümle birlikte ünlü oyuncu diziye veda edecek.

Oyuncunun neden diziden ayrıldığı konusunda ise karakterin hikayesinin artık bittiği açıklandı.

Mehmet Fetihler Sultanı Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor - 2. Resim

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlayan ünlü oyuncu ilk olarak "Sis" filminde rol aldı.

Fikret Kuşkan, Babam ve Oğlum, Erkekler, Bizim İçin Şampiyon, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Zalim İstanbul ve Elkızı gibi yapımlarda rol almıştır. 

Kaynak: TGRT HABER
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