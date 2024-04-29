Mehmet Fetihler Sultanı Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan diziden ayrılıyor

29 Nisan 2024 14:52 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 15:36

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Serkan Çayoğlu, selim Bayraktar, Tuba Ünsan Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonda devam etmesine karar verilmişti.

Şimdi ise dizide Bizans'ın Megadüklük makamındaki gizemli lideri Notaras karakterini oynayan Fikret Kuşkan'ın diziden ayrılacağı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 30 Nisan Salı günü yayınlanacak 9. bölümle birlikte ünlü oyuncu diziye veda edecek.

Oyuncunun neden diziden ayrıldığı konusunda ise karakterin hikayesinin artık bittiği açıklandı.

Fikret Kuşkan 22 Nisan 1965 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlayan ünlü oyuncu ilk olarak "Sis" filminde rol aldı.

Fikret Kuşkan, Babam ve Oğlum, Erkekler, Bizim İçin Şampiyon, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Zalim İstanbul ve Elkızı gibi yapımlarda rol almıştır.