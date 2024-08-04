Konya'da korku dolu anlar! 40 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

04 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:50

Konya'nın Karapınar ilçesinde 9 kilometre mesafedeki Cafer Şık yaylasında bulunan pancar ekili tarlada 40 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl 15 Ağustos tarihinde tarlasında obruk oluşan Fatih Şık’ın tarlasında oluşan obruk bu defa su ile dolu şekilde meydana geldi.

"KORKUTUCU VE ÜRPERTİCİ BİR DURUM"

Akşam arkadaşları ile yayla evinde otururken büyük bir gürültü ile obruk oluşuma şahitlik eden Fatih Şık şöyle konuştu:

"Obruğun olduğu gün tarladan 5 kere geçmiştim. Bir gün öncesinde su bulanıktı. Bir şeyler olacağını hissettim. Arkadaşlar ziyarete gelmişti. 'Tarladan ses geliyor' dediler. Geçen sene yaşadıklarımdan tecrübe sahibi olmuştum. Gözümün önünde bir obruk oluşumu yaşadık. Alana bakarken toprağın inip suyun havaya nasıl fışkırdığına şahit olduk. Aşağıya inen su sesi toprak sesi büyük bir gürültü oluşturdu. Müthiş bir korku ve endişe yaşadık. Geçen yıl oluşan obruğa 7 metre mesafedeki yeni obruk daha derin ve korkutucu. Su ile dolu. Korkumuz daha da arttı. Sonumuz ne olur bilmem ama endişemiz gün ve gün büyüyor. Hissimi tarif edemiyorum. İki obruk oluşum arasında 10 gün var. Topraklardan vazgeçmek zor. Yaşayanlar bilir gerçekten korkutucu ve ürpertici bir durum."

KONYA’DAKİ OBRUKLARIN DEPREMLERLE BAĞLANTISI VAR MI?

Yaşanan depremler nedeniyle tüm Türkiye diken üstünde. Yaşanan her artçıda bile büyük panik yaşanırken, yaşanan coğrafi olaylar da sık sık depremlerle ilişkilendiriliyor. Konya'da oluşan obruklar da bunlardan biri. Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, "Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu. Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz." dedi. Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini söyleyen Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir. Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık." diye konuştu.