Köy meydanında dehşet! Amcası ve kuzenine kabusu yaşattı!

Düzce'de akrabaların tartışması kanlı bitti. Köy meydanında karşılaşan S.E., amcası A.E ve oğlu M.E arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda S.E., belinden çıkarttığı tabanca ile amcası A.E ve kuzeni M.E'ye ateş etti.

AMCASI VE KUZENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Olayda A.E ve M.E vücutlarının farklı bölgelerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ARACI ORMANLIK ALANDA TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan M.E'nin aracı, ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekiplerinin silahlı saldırgan M.E'yi arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.