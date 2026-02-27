Menü Kapat
Gündem
Kredi kartlarını kopyalayarak 12 milyon liralık vurgun yaptılar!

Dolandırıcılar yüzlerce vatandaşa musallat oldu. Ekipler vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Aralarında bankacı ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kredi kartlarını kopyalayarak 12 milyon liralık vurgun yaptılar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
10:26
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
10:26

Vatandaşların kredi kartı bilgilerini kopyalayıp 2 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılara 3 ilde düzenlendi. Amasya merkezli operasyonlarda dolandırıcılara darbe vuruldu. Aralarında ve matbaacının da bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BANKACI, MATBAACI...

Bilgilerini kopyaladıkları kartlar üzerinden çeşitli illerde 2 milyon 121 bin TL tutarında alışveriş yapıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen aralarında bankacı ve matbaacının yanı sıra, bilişim yoluyla suçundan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 11 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin de yer aldığı şahıslara yönelik polisin teknik ve fiziki çalışmalar sonuç verdi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yürütülmekte olan nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında 4 şüpheliye yönelik Amasya merkezli olmak üzere İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 9 adet cep telefonu, 6 adet banka kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet masaüstü bilgisayar kasası, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 1 adet e-imza cihazı, 1 adet hafıza kartı ile 52 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#operasyon
#bankacı
#Matbaacılar Sitesi
#Kredi Kartı Kopyalama
#Gündem
