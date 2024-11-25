Kreşler kapanıyor mu? Polemik sürerken resmi açıklama geldi

25 Kasım 2024 15:06 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönünde bir karar aldığı ve valiliklere yazı gönderdiği öne sürüldü. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun peş peşe yaptığı açıklamaların ardından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldı.

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelere ait kreşlerin kapatılması için bir karar aldığı öne sürülmüştü. CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu​ başta olmam üzere muhalefet kanadından bu iddialara sert tepki geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, söz konusu talimatta belediyelerin kuruluş amacı ve yönetmeliklerine uygun faaliyet göstermelerinin vurgulandığını ifade etti.

"EĞİTİM FAALİYETİNDE BULUNAMAZ"

Belediyelerin kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinin işleyişine ilişkin esasların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yönetmeliği kapsamında belirlendiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının müfredatında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütemez. Yani, anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyetler sunmaları mümkün değildir"

'KURUM AÇMAK İSTENİLİYORSA İZİN ALINACAK'

MEB'in saha incelemelerinde belediye kreşlerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça talebin uygun görülmesi gerektiği aktarıldı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN O YAZI...

Valiliklere gönderilen ve tartışmalara neden olan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim"