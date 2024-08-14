Küçükçekmece’de bir kadın eşi tarafından bıçaklandı! Polis zanlıyı linç edilmekten kurtardı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 23:32 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 23:41
İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan korkunç olayda, bir kadın kocası tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşlar, saldırganı linç etmeye çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı yakalayıp gözaltına aldı. Ağır yaralanan kadın hastaneye sevk edildi.
İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan olayda, bir kadın eşi tarafından sokakta bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olayın ardından çevredeki vatandaşlar şüpheliyi yakalayarak linç etmeye çalıştı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ!
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak olayın daha da büyümesini engelledi.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçaklanan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı