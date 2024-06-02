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Küçükçekmece'de çöken binadan kurtulan 6 aylık bebeği Bakan Yerlikaya ziyaret etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 17:46 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 17:48

Küçükçekmece'de çürük binanın kendi kendine çökmesi faciasından kurtulan 6 aylık bebeği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyaret etti. Bebeğin son durumunun fotoğrafını paylaştı.

İstanbul Küçükçekmece pazar sabahı bina çökmesi faciasıyla uyandı. Çöken binanın enkazından 6 aylık bebek yaralı olarak kurtarıldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece’de çöken binada yaralı olarak kurtarılan 6 aylık bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Ziyaret fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, “Küçükçekmece’de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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