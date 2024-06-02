Küçükçekmece'de yerle bir olan binayla ilgili şok detay: Kentsel dönüşüme karşı çıkmış...
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:16
İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yerle bir oldu. Olayda; 1 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken yerle bir olan binayla ilgili şok bir detay da ortaya çıktı.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi’ndeki bulunan 3 katlı metruk bir bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
'KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ KARŞI ÇIKTI' İDDİASI
Yıkılan binanın enkazında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 8 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Edinilen bilgilere göre; çöken binanın sahibinin kentsel dönüşüme karşı çıktığı öne sürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com