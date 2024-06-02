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Küçükçekmece'de enkazdan 12 saat sonra köpek kurtarıldı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 20:42 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 20:46

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından 12 saat sonra köpek kurtarıldı. Facianın ardından ekiplerin çalışması sürüyor.

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çökmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece'de enkazdan 12 saat sonra köpek kurtarıldı - 1. Resim

Kurtarılan köpek suyla yıkandı.

Küçükçekmece'de enkazdan 12 saat sonra köpek kurtarıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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