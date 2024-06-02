Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde üç katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arama-kurtarma çalışmaları vakit geçirilmeden başlatıldı. Enkazdan 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bina enkazında bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiği, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağı bildirildi.
BİNA SAHİBİ GÖZLATINDA
Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün gözaltına alındığı öğrenildi.