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Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
02 Haziran 2024 14:00 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:28

Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde çöken ve 1 kişinin ölümüne 8 kişinin de yaralanmasına neden olan 3 katlı binanın sahibi gözaltına alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde üç katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları vakit geçirilmeden başlatıldı. Enkazdan 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bina enkazında bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiği, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağı bildirildi.

Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı - 2. Resim

BİNA SAHİBİ GÖZLATINDA

Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı - 3. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com
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