Son dakika! Küçükçekmece'de çöken binanın sahibi gözaltına alındı

02 Haziran 2024 14:00 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 14:28

Küçükçekmece'de yerle bir olan binayla ilgili şok detay: Kentsel dönüşüme karşı çıkmış...

Küçükçekmece'de yerle bir olan binayla ilgili şok detay: Kentsel dönüşüme karşı çıkmış...

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde üç katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama-kurtarma çalışmaları vakit geçirilmeden başlatıldı. Enkazdan 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bina enkazında bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken binayla ilgili soruşturma başlattı. 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiği, arama kurtarma çalışmalarının ardından 3 kişilik bilirkişi ekibinin kusur tespiti için incelemelere başlayacağı bildirildi.

BİNA SAHİBİ GÖZLATINDA

Başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk'ün gözaltına alındığı öğrenildi.