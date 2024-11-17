Kumar sitelerinde oyun oynayanlara hapis cezası! AK Parti düğmeye bastı

17 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:10

Son dönemde oldukça artan ve adeta telefon oyunu gibi basitçe oynanan online kumar oyunlarının önüne geçmek için düğmeye basıldı. AK Parti ve Adalet Bakanlığının ortak bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğü 10. Yargı paketiyle birlikte, bu sitelerde oyun oynayanlara hapis cezası gelecek.

Sanal kumar bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi! Uzman isim bağımlılığın sebeplerini ve tedavi sürecini anlattı

Sanal kumar bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi! Uzman isim bağımlılığın sebeplerini ve tedavi sürecini anlattı

Adalet Bakanlığı ve AK Parti​ kurmaylarının üzerinde çalıştığı 10. Yargı​ paketinin içeriği; toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak olacak. Yargı paketinin içeriğine göre silahla havaya ateş etme, trafik güvenliğine aksi hareketler yapma, yol kesme gibi eylemlerin cezaları caydırıcı olacak şekilde arttırılacak.

SANAL KUMARA HAPİS CEZASI!

Üzerinde yoğun şekilde çalışılan 10. Yargı Paketinde en dikkat çeken hususlardan bir tanesi de sanal kumar oynayanlara hapis cezasının gelmesi oldu.

AK Parti ve ilgili bakanlıklar uzun süredir sanal bahis oyunlarının önüne geçmeye çalışıyor. Yeni yargı paketine göre sadece oyunu oynatanlar değil, oyunları oynayanlara da hapis cezası verilecek.

Mevcut yasalara göre yasadışı bahis oynamanın cezası Kabahatler Kanunu çerçevesinde 5 ila 20 bin lira arasında değişiyor. Yeni düzenlemelerle birlikte yasadışı kumar oynayanlara da hapis cezası gelecek.