Kumluca’da sağanak ve fırtına alarmı: Denizde çıkan hortum karaya ulaştı, seralar zarar gördü

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Antalya’nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, denizde çıkan hortumun karaya ulaşması sonucu 2 sera zarar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kumluca ilçesinde saat 17.30 sıralarında başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini fırtınaya bıraktı. Mavikent Mahallesi açıklarında oluşan hortum karaya ulaştı. Hortum sebebiyle iki sera zarar gördü. Hortumu vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, hortumun seralara zarar verdiği anlar da görüntülere yansıdı.
İlçe merkezinde zaman zaman su birikintilerine sebep olan yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.