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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:24

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli: Gestaş yarın yapılacak çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turistik ilçesi Gökçeada'ya ulaşımı sağlayan tarifeli feribot seferlerine olumsuz hava koşulları engeli takıldı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., 30 Eylül Çarşamba günü Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan çok sayıda karşılıklı seferin iptal edildiğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli: Gestaş yarın yapılacak çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 19:24

'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

KUZEY EGE'DE OLUMSUZ HAVA ULAŞIMI VURDU

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "30.09.2026 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00 / 10.00 / 13.00 / 19.00 / 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 / 13.00 / 16.00 / 19.00 / 21.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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ETİKETLER
#Gökçeada
#Çanakkale
#Feribot Seferleri
#Gestaş Deniz Ulaşım A.ş.
#Kuzey Ege Denizi
#Gündem
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