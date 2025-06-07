Kurban Bayramı'nın ilk gününde acemi kasap bilançosu belli oldu!

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye genelinde çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında yaralanarak hastanelere başvurdu. En fazla başvuru Ankara, İstanbul ve Konya’dan yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalnızca başkent Ankara’da bin 49 kişinin kurban kesimi sırasında yaralanarak sağlık kuruluşlarına gittiğini bildirdi. İstanbul'da 753, Konya'da 655, Gaziantep’te 634 ve Manisa’da 572 kişi benzer sebeplerle hastanelik oldu.

Bakan Memişoğlu, kurban kesiminin uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımızın bu hususa dikkat etmesini önemle hatırlatıyoruz” dedi. Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan, “Rabb’imden acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.