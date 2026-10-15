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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:49

Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı

Kurye yasağı bitti mi devam ediyor mu dışarıdan yemek söyleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama ve kuryelerin sipariş teslimatlarına ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Valiliği, kent genelinde yürütülen afet çalışmalarına, kurtarma faaliyetlerine, kapalı yollara ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Ekim’den bu yana devam eden süreçte İstanbul’da kaydedilen yağış miktarına, sahada görev yapan personel sayısına ve kurtarılan vatandaşlara ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Kurye yasağı kalktı mı, bitti mi? İstanbul Valiliği duyurdu!

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Editor
 TGRT Haber
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Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:49

İstanbul’da kurye yasağı, motosikletlerin trafiğe çıkışına getirilen kısıtlama ve sipariş teslimatlarının ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin gelişmeler, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle gündemde bulunuyor. , sağanak yağışın ardından sürdürülen çalışmalarla ilgili son açıklamasında hem afetin etkilerine hem de kent genelinde uygulanan tedbirlere yer verdi. ’da metrekareye 261 kilogram yağış düştüğü bildirilirken binlerce personelin katılımıyla kurtarma ve iyileştirme çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı. Açıklamada motosikletlerin trafiğe çıkışı, eğitim faaliyetleri, kapalı yollar ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Kurye yasağı kalktı mı? Ayrıntılar…

KURYE YASAĞI KALKTI MI?

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışına getirilen kısıtlamaya ilişkin son durum, İstanbul Valiliğinin yayımladığı açıklamayla yeniden gündeme geldi. Valilik, kent genelinde etkili olan sağanak yağışın ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verirken motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik yasağın devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, trafik koşullarının uygun hale gelmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı

---

Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı

---

Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı

14 Ekim’den bu yana motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik kısıtlama nedeniyle kurye hizmetlerinde de aksama yaşanıyor. Sipariş teslimatı gerçekleştirmek isteyen kuryeler açısından yasağın devam edip etmediği ve yeni bir kararın ne zaman açıklanacağı önem taşıyor. Valiliğin son duyurusunda ise motosikletlerin yeniden trafiğe çıkabileceği bir tarihe ilişkin kesin bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle mevcut açıklama kapsamında kısıtlamanın sürdüğü, yeni bir bilgilendirmenin ise trafik koşullarının uygun hale gelmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Kurye yasağı kalktı mı, devam ediyor mu? İstanbul Valiliği açıkladı

İstanbul genelinde afetin etkilerinin azaltılması amacıyla çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla çalışmalar yürütülüyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetlerde kurtarma ekipleri, belediyeler, güvenlik birimleri ve ilgili kuruluşlar görev alıyor. Kent genelindeki ulaşım koşullarının değerlendirilmesi ve kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürerken motosikletlerin trafiğe çıkışına ilişkin uygulama da mevcut tedbirler kapsamında devam ediyor.

KURYE YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

İstanbul’da motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik yasağın ne zaman sona ereceğine ilişkin açıklamada kesin bir tarih verilmedi. İstanbul Valiliği, trafik koşullarının uygun hale gelmesi durumunda kamuoyunun ayrıca bilgilendirileceğini duyurdu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyledir:

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yürütülen çalışmalar, İstanbul Valiliği koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürülüyor.

'nün 1942 yılında ölçümlere başlamasından bu yana İstanbul'da kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldı. Beykoz'da metrekareye 261 kilogram, birçok ilçede ise buna yakın miktarda yağış düştü.

Afetin ilk anından itibaren İl ve İlçe Afet Koordinasyon Kurulları ilk andan itibaren toplanarak çalışmalara başladı. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında oluşturulan 19 afet çalışma grubu, kendi alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Valiliğimiz koordinasyonunda , , ilçe belediyeleri, 1. Ordu Komutanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Kızılay ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar sahada görev yapıyor.

-Çalışmalar kapsamında 8 bin 597 kurtarma personeli ve 38 bin destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel görev aldı. İl genelinde 2 bin 722 vatandaşımız botlar ve farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. 14 noktada küçük çaplı kurtarma çalışmaları devam ediyor.

-İstanbul'un 39 ilçesinde barınma ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda güvenli alanlara yerleştirildi. Kızılay tarafından vatandaşlarımızın beslenme ihtiyaçları karşılandı.

-İstanbul Havalimanı'nda 51 uçuş alternatif havalimanlarına yönlendirildi. 7 geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 uçuş iptal edildi. Uçuşlardan etkilenen vatandaşlarımızın iaşe ve konaklama ihtiyaçları hava yolu şirketleri tarafından karşılandı.

-İlimiz genelinde 16 yol ulaşıma kapalı olup bu noktalarda çalışmalar devam ediyor. Kapalı yollar ana arterler olmayıp alternatif güzergâhlar bulunuyor.

-Olumsuz hava koşulları nedeniyle İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 16 Ekim 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Okulların güvenli şekilde eğitim öğretime devam edebilmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar okullarla ilgili herhangi bir sorun bildirilmedi. Bununla birlikte öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin güvenliği önceliğimizdir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri de sürdürülecek kontrollerle okulların pazartesi günü eğitim öğretime hazır hâle getirilmesi hedefleniyor.

-Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır.

-Üniversitelerde eğitime ara verilmesi kararı ilgili üniversite yönetimlerince alınacak.

-Motosikletlerin trafiğe çıkışına yönelik yasak devam ediyor.

Trafik koşullarının uygun hâle gelmesi durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacak.

-Afet nedeniyle oluşan zararların tespiti amacıyla komisyonlar ve kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan ekipler çalışmalarına başladı. Tüm zararların pazartesi gününe kadar tespit edilmesi ve zararların nasıl karşılanacağına ilişkin somut bir açıklama yapılması hedefleniyor.

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ETİKETLER
#Beykoz
#afad
#meteoroloji genel müdürlüğü
#İstanbul Valiliği
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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