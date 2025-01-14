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Kuyumcu pırlanta ve elmas ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı! Şartları sosyal medyada gündem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 10:44 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:04

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin yankıları devam ediyor. Son olarak Elazığ'da bir kuyumcunun başlattığı kampanya gündeme oturdu. Kuyumcu, gassallara pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim yaptığını duyurdu.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve büyük yankı uyandıran Gassal dizisi gündemden düşmüyor. Son dönemlerin en popüler mesleği haline gelen gassallık oldukça merak ediliyor. Bazı kentlerde gassallık kurslarının bile açılırken Elazığ​'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Kuyumcu pırlanta ve elmas ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı! Şartları sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

GASSALLARA ÖZEL İNDİRİM 

Elazığ'da kuyumcular​ çarşısında bir esnaf, gassallara özel pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim​ gerçekleştirdi.
35 yıldır kuyumculuk mesleği ile uğraştıklarını belirten kuyumcu Volkan Karakaya, "Bu meslek bize babadan kaldı. Biz burada ikinci kuşağız. Gassal​ dizisi çok popüler oldu. Biz de gassallara indirim yapmayı planladık. Biraz da yüzleri gülsün. Pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 50 indirim başlattık. Fiyatlarımız ortalama 8 bin liradan başlıyor. Pırlantalarda limit yok, ne kadarlık isterseniz mevcuttur. Biraz da yüzleri gülsün" dedi.Kuyumcu pırlanta ve elmas ürünlerine yüzde 50 indirim yaptı! Şartları sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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