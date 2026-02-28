"Laikliği birlikte savunuyoruz" bildirisine ilişkin soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Laikliği birlikte savunuyoruz" başlıklı bildiri ile ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. MEB'in suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafındani MEB'in suç duyurusu üzerine; "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiride belirtilen "gerici azınlığın provokasyonu" "şeriatçı dayatmaları reddediyoruz" gibi ifadeler nedeniyle, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini Alenen Aşağılama" "Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik" suçları kapsamında değerlendirilen eyleme ilişkin olarak bildiriye imza atan 168 gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyen hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.