Kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın 10 Nisan’da yeniden görülecek duruşmasına kısa bir süre kala, anne Şükran Aydemir’in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve yeni bir avukata vekalet vermeyeceği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı" Kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında, duruşmaya kısa bir süre kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve yeni bir avukata vekalet vermeyeceği öğrenildi. Davanın avukatı Erdoğan Tunç, görevden alınmasının sebebinin aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısı olduğunu belirtti. Tunç, Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettiğini ve yargı sürecinin etkin işlemesi için çaba gösterdiğini söyledi. Sunduğu deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildiğini ve yeni bir soruşturma süreci başlatıldığını aktardı. 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildiğini hatırlattı. Davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın 10 Nisan'da görüleceği belirtildi.

Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada davanın başından itibaren yargı sürecinin etkin şekilde ilerlemesi için yoğun çaba gösterdiğini ve önemli delilleri dosyaya sunduğunu belirtti. Tunç, bu deliller doğrultusunda Yargıtay’ın bozma kararı verdiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı.

Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ifade eden Tunç, bu kapsamda birçok yeni delil elde edildiğini aktardı. Tunç ayrıca, 16 Ocak 2026 tarihinde yapılan duruşmada sanık Yusuf Aydemir’in tutuklandığını da sözlerine ekledi.

"ANNE BASKILARA DAHA FAZLA DAYANAMADI"

Davada önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde görevden alındığını ifade eden Tunç, "Mavi gözleriyle bütün toplumun hafızasında yer edinen Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettim. Anne Şükran Aydemir'in bana verdiği özel vekâletnameye dayanarak yargı sürecinin eksiksiz ve etkin bir şekilde işlemesi için azami düzeyde çaba gösterdim. Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum. Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı. Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi. Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir. Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" diye konuştu.

Öte yandan mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında "öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. 16 Ocak'taki duruşmada dava 10 Nisan'a ertelenmişti.