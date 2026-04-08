Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

Ağrı'da görülen Leyla Aydemir davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kritik duruşmaya günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı belirtildi. Anne Aydemir'in davayı herhangi bir avukatla sürdürmeyeceği de öğrenildi. Şimdi gözler 10 Nisan tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 10:26

Kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davanın 10 Nisan’da yeniden görülecek duruşmasına kısa bir süre kala, anne Şükran Aydemir’in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve yeni bir avukata vekalet vermeyeceği öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Kamuoyunun yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında, duruşmaya kısa bir süre kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı ve yeni bir avukata vekalet vermeyeceği öğrenildi.
Davanın avukatı Erdoğan Tunç, görevden alınmasının sebebinin aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısı olduğunu belirtti.
Tunç, Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettiğini ve yargı sürecinin etkin işlemesi için çaba gösterdiğini söyledi.
Sunduğu deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildiğini ve yeni bir soruşturma süreci başlatıldığını aktardı.
16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildiğini hatırlattı.
Davaya ilişkin bir sonraki duruşmanın 10 Nisan'da görüleceği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

Avukat Erdoğan Tunç, yaptığı açıklamada davanın başından itibaren yargı sürecinin etkin şekilde ilerlemesi için yoğun çaba gösterdiğini ve önemli delilleri dosyaya sunduğunu belirtti. Tunç, bu deliller doğrultusunda Yargıtay’ın bozma kararı verdiğini ve davanın yeniden görülmeye başlandığını hatırlattı.

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

Bozma kararının ardından yeni bir soruşturma sürecinin başlatıldığını ifade eden Tunç, bu kapsamda birçok yeni delil elde edildiğini aktardı. Tunç ayrıca, 16 Ocak 2026 tarihinde yapılan duruşmada sanık Yusuf Aydemir’in tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Ağrı'da görülen Leyla Aydemir davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kritik duruşmaya günler kala anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç ile yollarını ayırdığı belirtildi. Anne Aydemir'in davayı herhangi bir avukatla sürdürmeyeceği de öğrenildi. Şimdi gözler 10 Nisan tarihinde yapılacak duruşmaya çevrildi.

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

"ANNE BASKILARA DAHA FAZLA DAYANAMADI"

Davada önemli ilerlemeler kaydedildiği bir dönemde görevden alındığını ifade eden Tunç, "Mavi gözleriyle bütün toplumun hafızasında yer edinen Leyla Aydemir'in cinayet davasını yıllarca takip ettim. Anne Şükran Aydemir'in bana verdiği özel vekâletnameye dayanarak yargı sürecinin eksiksiz ve etkin bir şekilde işlemesi için azami düzeyde çaba gösterdim. Bu davanın faili meçhul bir cinayet olarak kalmasını önlemek için büyük zorluklarla elde ettiğim delilleri dosyaya sundum. Dosyaya sunduğum deliller sayesinde Yargıtay tarafından dosyada bozma kararı verildi. Bozma kararının ardından dava yeniden görülmeye başladı. Bununla da yetinmeyip, sanıkların tekrar beraat etmelerini engellemek için yeni bir soruşturmanın açılmasını sağladım. Bu soruşturma sayesinde birçok yeni delil elde edildi. Bütün bunların ardından 16 Ocak 2026 tarihindeki duruşmada sanıklardan Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi ve dava halen devam etmektedir. Davanın ilerleme kaydetmesinden rahatsızlık duyan aile, akraba ve sanık yakınlarının baskısına daha fazla dayanamayan Şükran Aydemir, azilname yoluyla vekâlet ilişkimizi sonlandırmıştır. Yasal mevzuat uyarınca davayı takip etme yetkim kalmamıştır. Kamuoyunun bilgisine arz ederim" diye konuştu.

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"

SONRAKİ DURUŞMA 10 NİSAN'DA

Öte yandan mahkeme, Yusuf Aydemir hakkında "öldürme" suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı vermişti. 16 Ocak'taki duruşmada dava 10 Nisan'a ertelenmişti.

Leyla Aydemir davasında flaş gelişme! Duruşmaya 2 gün kala açıkladı: "Anne baskılara daha fazla dayanamadı"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rize'de 'kayıp tarih' yol çalışmalarında gün yüzüne çıktı! Tam iki asırlık şaşırtan keşif
Adres sorma bahanesiyle yanaştı, kadının boynundaki kolyeyi böyle çaldı!
Boğazına oyuncak parçası kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı! O anlar kamerada
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.