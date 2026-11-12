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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:19

Madenciler üretimi durdurdu: Maaşlarını alamayan 70 işçi kendilerini kömür ocağına kapattı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında çalışan 70 işçi, ödenmeyen maaş ve ikramiyeleri nedeniyle iş bırakma eylemi başlatarak kendilerini yerin altındaki eksi 580 koduna kapattı. Üretimin tamamen durduğu ocak çevresinde jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Madenciler üretimi durdurdu: Maaşlarını alamayan 70 işçi kendilerini kömür ocağına kapattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:19

Bartın'ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Köyü'nde bulunan Hattat Enerjiye ait kömür ocağında çalışan sabah saat 08:00-16:00 ve 16:00-24:00 vardiyasında çalışan yaklaşık 70 işçi, iş bırakarak, kendilerini ocağa kapattı. 

Madenciler üretimi durdurdu: Maaşlarını alamayan 70 işçi kendilerini kömür ocağına kapattı

HAKLARINI ALAMAYAN MADENCİLER ÜRETİMİ TAMAMEN DURDURDU

Eksi 580 kodundan çıkmayan işçi ve sendika yöneticileri ile maden ocağı yetkilileri arasında eylemin bitirilmesi için görüşme başlatıldı. Üretimin durduğu ocağa gece vardiyasında çalışan maden işçileri de arkadaşlarına destek olmak için maden ocağına geldi. Jandarma tarafından ocak çevresinde güvenlik tedbiri alırken, ocak önüne gelen gece vardiyasındaki işçiler içeriye alınmadı.

Madenciler üretimi durdurdu: Maaşlarını alamayan 70 işçi kendilerini kömür ocağına kapattı

"İCRALIK OLDUK, MAAŞLAR YATANA KADAR EYLEM SÜRECEK"

İçeri alınmamalarına ve maaşların ödenmemesine tepki gösteren maden işçileri, ocak önünde yaptıkları açıklamada ise ocak yöneticilerinin kendilerine yılbaşına kadar da para alamayacakları söylendiğini kaydetti. Madenciler, aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle icralık olduklarını ve maaşlar yatana kadar eyleme devam edeceklerini kaydetti.

Madenciler üretimi durdurdu: Maaşlarını alamayan 70 işçi kendilerini kömür ocağına kapattı

Madenciler, 11 gün önce 2 aylık maaş ödemelerinin yapılmaması sonucunda iş bırakma eylemi yapmaya başlamış, eylemin ardından ise yapılan görüşmelerde şirket işçilerin 1 aylık maaşı olan 62 bin 500 TL'yi dün itibariyle yatırdı. 1 aylık ödemeleri hesaplarına yatırılması sebebiyle işçilerin bir kısmı kendini 1 Nolu maden ocağına kapatarak hak arayışını sürdürüyor.

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#amasra
#Maaş Ödemesi
#Madenciler
#Tarlaağzı Köyü
#Hattat Enerji
#Gündem
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