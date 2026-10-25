Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de maden ocağında meydana gelen grizu patlamasıyla ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili firari işletme müdürü yakalandı! Tutuklu sayısı 4'e çıktı Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında işletme müdürü tutuklandı. İşletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandıktan sonra SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlanarak tutuklandı. Daha önce tutuklanan şirket yetkilisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisiyle birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi. Patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Patlamanın nedenlerinin araştırılması için bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.

İŞLETME MÜDÜRÜ ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan işletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandı. İşletme müdürü Mustafa K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Zonguldak'taki mahkemeye bağlandı. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, patlamanın nedenlerinin araştırılması amacıyla bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.