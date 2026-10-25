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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:30

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili firari işletme müdürü yakalandı! Tutuklu sayısı 4'e çıktı

Zonguldak Kilimli'de 3 madencinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturmada, firari işletme müdürü Ankara'da yakalandı. Hakkında tutuklama kararı verilen müdürle birlikte olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili firari işletme müdürü yakalandı! Tutuklu sayısı 4'e çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 20:30

'ın ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de maden ocağında meydana gelen grizu patlamasıyla ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili firari işletme müdürü yakalandı! Tutuklu sayısı 4'e çıktı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili soruşturma kapsamında işletme müdürü tutuklandı.
İşletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandıktan sonra SEGBİS aracılığıyla mahkemeye bağlanarak tutuklandı.
Daha önce tutuklanan şirket yetkilisi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisiyle birlikte tutuklu sayısı 4'e yükseldi.
Patlamada 3 işçi hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı.
Patlamanın nedenlerinin araştırılması için bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

İŞLETME MÜDÜRÜ ANKARA'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan işletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandı. İşletme müdürü Mustafa K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Zonguldak'taki mahkemeye bağlandı. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Zonguldak'ta 3 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili firari işletme müdürü yakalandı! Tutuklu sayısı 4'e çıktı

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, patlamanın nedenlerinin araştırılması amacıyla bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.

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#zonguldak
#Maden Ocağı
#kilimli
#Gelik
#Grizu Patlaması
#Gündem
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