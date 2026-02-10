Madeni 10 TL iddiasına DMM'den açıklama geldi!

Kategoriler
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından, ‘10 TL değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur"