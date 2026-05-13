Konya’da sık sık görülen obruk olayının adresi bu kez Yozgat oldu. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bedirbaba Mahallesi’nde meydana gelen obruk, mahalle sakinlerini korkuttu.

HABERİN ÖZETİ Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi Konya'da sık görülen obruk olayının bir benzeri Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bedirbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Olay, inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonun boş bir arsada manevra yapması sırasında, zeminin yumuşayıp çökmesiyle oluştu. Oluşan obruğun derinliği 8-9 metre olarak belirtildi. Sorgun Belediyesi tarafından göçük alanına uyarı bariyerleri yerleştirilerek güvenlik şeridi çekildi. Olay sonrası tedbir amaçlı evini boşaltan bir mahalle sakini, obruğun komşusunun evinin altına doğru ilerlediğini belirtti. Yetkililer (polis, zabıta, AFAD) olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ZEMİNİN YUMUŞAYARAK ÇÖKMESİ PANİĞE NEDEN OLDU

Bedirbaba Mahallesi’nde boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyon yükünü boşaltmak için manevra yaptığı esnada arsanın bir bölümünde obruk oluştu. Kamyonun ağırlığıyla birlikte zeminin yumuşayarak çökmesi, çevrede endişeye neden oldu. Oluşan obruk sonrası Sorgun Belediyesi tarafından göçük alanına uyarı bariyerleri yerleştirilerek, güvenlik şeridi çekildi.

''KOMŞUNUN EVİNİN ALTINA DOĞRU GELİYORMUŞ''

5 yıldır Bedirbaba Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Mahmut İçen, "Buradan kamyon geçerken demiri yıkmış, demiri yıktıktan sonra geri gelirken arka tekerlek oraya oturmuş, çökmüş aşağıya. Komşunun evinin altına doğru geliyormuş" dedi. İçen şöyle devam etti:

"Polis, zabıta geldi, kontrol ettiler. AFAD geldi. Buranın altı boş. Burası 8-9 metre derinlikte. Göçtüğünde ben buradaydım. Kamyon neredeyse içine düşecekmiş, patinaj yapmış."

Obruğun oluşmasıyla tedbir amaçlı olarak evini boşaltan Bekir Batur ise, "Kamyon geldi, geri çıkarken orada patinaj yaptı. Patinaj yaptığı yerde teker düşecekken hemen çıktı. Yozgat’tan müdür geldi, inceledi. İlk oluştuğunda belediye başkan yardımcısı bizim eve geldi. Evde hasar, çatlak var mı diye baktı. Akrabalarımızda kalmamızı söyledi. Bacanağımda kaldık. 1 haftadır kendi evimizdeyiz, oturuyoruz. O gün de hava yağışlıydı, toprak yumuşaktı ondan oldu" dedi.