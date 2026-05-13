Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bedirbaba Mahallesi’nde oluşan obruklar mahalleliyi tedirgin ediyor. Mahalledeki vatandaşlar obruk için ''Komşunun evinin altına doğru geliyormuş'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 17:08

Konya’da sık sık görülen olayının adresi bu kez oldu. Yozgat’ın ilçesine bağlı Bedirbaba Mahallesi’nde meydana gelen obruk, mahalle sakinlerini korkuttu.

HABERİN ÖZETİ

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Konya'da sık görülen obruk olayının bir benzeri Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bedirbaba Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonun boş bir arsada manevra yapması sırasında, zeminin yumuşayıp çökmesiyle oluştu.
Oluşan obruğun derinliği 8-9 metre olarak belirtildi.
Sorgun Belediyesi tarafından göçük alanına uyarı bariyerleri yerleştirilerek güvenlik şeridi çekildi.
Olay sonrası tedbir amaçlı evini boşaltan bir mahalle sakini, obruğun komşusunun evinin altına doğru ilerlediğini belirtti.
Yetkililer (polis, zabıta, AFAD) olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ZEMİNİN YUMUŞAYARAK ÇÖKMESİ PANİĞE NEDEN OLDU

Bedirbaba Mahallesi’nde boş bir arsada inşaat malzemesi taşıyan kamyon yükünü boşaltmak için manevra yaptığı esnada arsanın bir bölümünde obruk oluştu. Kamyonun ağırlığıyla birlikte zeminin yumuşayarak çökmesi, çevrede endişeye neden oldu. Oluşan obruk sonrası Sorgun Belediyesi tarafından göçük alanına uyarı bariyerleri yerleştirilerek, güvenlik şeridi çekildi.

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi

''KOMŞUNUN EVİNİN ALTINA DOĞRU GELİYORMUŞ''

5 yıldır Bedirbaba Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen Mahmut İçen, "Buradan kamyon geçerken demiri yıkmış, demiri yıktıktan sonra geri gelirken arka tekerlek oraya oturmuş, çökmüş aşağıya. Komşunun evinin altına doğru geliyormuş" dedi. İçen şöyle devam etti:

"Polis, zabıta geldi, kontrol ettiler. AFAD geldi. Buranın altı boş. Burası 8-9 metre derinlikte. Göçtüğünde ben buradaydım. Kamyon neredeyse içine düşecekmiş, patinaj yapmış."

Obruğun oluşmasıyla tedbir amaçlı olarak evini boşaltan Bekir Batur ise, "Kamyon geldi, geri çıkarken orada patinaj yaptı. Patinaj yaptığı yerde teker düşecekken hemen çıktı. Yozgat’tan müdür geldi, inceledi. İlk oluştuğunda belediye başkan yardımcısı bizim eve geldi. Evde hasar, çatlak var mı diye baktı. Akrabalarımızda kalmamızı söyledi. Bacanağımda kaldık. 1 haftadır kendi evimizdeyiz, oturuyoruz. O gün de hava yağışlıydı, toprak yumuşaktı ondan oldu" dedi.

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay! Evlerin altına geliyor: Obruk için harekete geçildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konya Ovası’nda bilinçsiz su kullanımı obruk riskini artırıyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Esenyurt'ta yer yarıldı içine araba düştü! Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
ETİKETLER
#yozgat
#obruk
#sorgun
#çökme
#Mahallesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.