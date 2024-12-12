Malatya deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi

12 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:41

Son dakika haberi: Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Malatya​'da saat 10:16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

TEPEKÖY-KALE (MALATYA)

12.12.2024, 10:16:20 TSİ

Büyüklük: 3.2

Derinlik: 5.0 km

SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞLARDI

Öte yandan sabah 07.13'te Malatya'da bir deprem daha olmuştu. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre; Malatya​'da sabah saat 07.13 sıralarında 3,1 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.