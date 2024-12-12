Malatya deprem ile sallandı! Kandilli'den açıklama geldi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
12 Aralık 2024 10:27 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:41
Son dakika haberi: Malatya'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Malatya'da saat 10:16'da 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
- TEPEKÖY-KALE (MALATYA)
- 12.12.2024, 10:16:20 TSİ
- Büyüklük: 3.2
- Derinlik: 5.0 km
SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞLARDI
Öte yandan sabah 07.13'te Malatya'da bir deprem daha olmuştu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre; Malatya'da sabah saat 07.13 sıralarında 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: tgrthaber.com