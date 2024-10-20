Malatya ve Sivas depremi korkuttu! Uzman isimden kritik açıklama: Naci Görür'ün açıklamalarına tepki gösterdi

20 Ekim 2024 16:11 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 16:37

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, Malatya'daki 5,9 ve Sivas'taki 4,7 büyüklüğündeki depremlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya ve Sivas'taki bu depremlerin normal olduğunu belirten Adnan Evsen, söz konusu depremlerin Kayseri'deki fay hatlarını tetikleyeceği iddialarına cevap verdi. Evsen, ünlü Deprem Bilimci Naci Görür'ün açıklamalarına ise tepki gösterdi. İşte o sözler...

Malatya​'da meydana gelen 5,9'luk deprem​ ile Sivas​'ta peş peşe yaşanan 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler bölgede büyük paniğe yol açtı. Her iki depremle ilgili uzman isimden kritik açıklamalar geldi. Malatya'da daha büyük bir deprem beklemediklerini söyleyen Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, 6 Şubat depremlerinden sonra bu sarsıntının normal olduğunu dile getirdi. Sivas'taki depremin ise bağımsız olduğunu kaydeden Evsen, ünlü Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yaptığı değerlendirmeleri eleştirerek çarpıcı ifadeler kullandı.

"MALATYA VE SİVAS'TAKİ DEPREMLER NORMAL"

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 ile Sivas'ta meydana gelen 4.7 ile 4.1 büyüklüğündeki depremleri değerlendiren Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, "Afrika ve Arap plakalarının Anadolu levhasının altına mütemadiyen bir şekliyle hareket etmesi Türkiye'deki diri faylarda zaman zaman deprem oluşturmakta ve ülkemizin değişik lokasyonlarında farklı büyüklüklerde deprem olmaktadır. Dolayısıyla hem Malatya'da hem Sivas'ta yaşamış olduğumuz depremler 6 Şubat sonrası olağan, normal depremler olarak tanımlanabilir" diye konuştu.

"MALATYA'DA DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİMİZ YOK"

Malatya'nın Kale ilçesinde gerçekleşen depremin kayıtlara 6 büyüklüğünde geçtiğini ifade eden Evsen, "Kale Fayı yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda olup geometrik özelliklerine baktığımızda üretebileceği en büyük depremi üretmiş olarak gözükmektedir. Bu anlamda Kale Fayı ve yakın civarında daha büyük bir deprem beklentisi yoktur. Bu ve benzeri depremler muhtemel olacaktır. Bundan daha büyük bir deprem olmayacaktır, böyle bir beklentimiz şu anda yok." ifadelerini kullandı.

"SİVAS'TAKİ DEPREM DİRİ FAYIN OLMADIĞI YERDE"

Sivas'ta 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde meydana gelen çifte depremle ilgili de konuşan Jeoloji Mühendisi Evsen, "Depremin gerçekleştiği lokasyona bakacak olursak Deliler Fayı'nın yaklaşık 17 kilometre kuzeybatısında meydana gelmiştir. Depremin olduğu lokasyonda Türkiye Fay Haritası'nda herhangi bir diri fayın gözükmediği yerde gerçekleşmiştir. Bu anlamda baktığımızda 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler tetiklenmiş, bağımsız bir deprem olarak değerlendirilmektedir" dedi.

"OLASI DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Depremin gerçekleştiği lokasyonun güneyinde Deliler Fayı'nın Tecer Segmenti'nin olduğunu söyleyen Evsen, "Sivas'tan Kayseri​'ye kadar Tecer Segmenti yaklaşık 92 kilometre uzunluğunda, Dökmetaş Segmenti 44 kilometre uzunluğunda, Sarıoğlan Segmenti 37 kilometre uzunluğunda ve Bünyan Segmenti de 26 kilometre uzunluğunda olmak üzere toplamda Deliler Fayı 199 kilometre uzunluğuna sahip sol yönlü yanal atımlı bir faydır. Bu fayların toplamda deprem üretebilme potansiyeli yaklaşık olarak 6.0, 6.5 mertebesindedir. Ancak şu anda orada yapılan paleosismolojik çalışmalar devam etmekte. Gerçekten hangi büyüklükte deprem üretebileceği konusu bu çalışmaların arkasından daha net şekliyle ortaya çıkacak, biz de değerlendirmelerimizi daha net bir şekilde yapacağız.

NACİ GÖRÜR'E TEPKİ: MİLLETİ PANİĞE SEVK EDİYOR

Yaşanan depremlerin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün "Depremler Anadolu Fay zonu içinde. Zon oligosenden beri aktif. Sol yönlü, doğrultu atımlı. Erzincan'dan Mersin'e kadar uzanıyor ve Kayseri'den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir, Ecemiş Fayı olarak da bilinir" şeklindeki açıklamasının halkı korku ve paniğe sevk ettiğini söyleyen Evsen şöyle konuştu:

Kamuoyuna yansıyan Erzincan'ın doğusundan Sivas'a, Sivas'tan Kayseri'ye, Kayseri'den Mersin'e kadar fay uzunluğu tarifleyip '730 kilometre uzunluğunda fay var, Kayseri de bu fayın içerisinde yer almakta' şeklinde tanımlama halkı korku ve paniğe sevk etmektedir. Evet mesafe olarak üst üste koyduğumuzda bu kadar uzunlukta bir fay gözükmekte, ancak Erzincan'dan itibaren başlayan Ovacık, Deliler, Sarıoğlan, Bünyan, Erkilet, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Ecemiş Fayları, Tecer, Dökme Segmenti gibi faylar birbirinden farklı özelliklere haiz ve ters bileşenleri olan faylar. Bu fayların hepsini bir araya getirdiğinizde çorbaya döner. Bir araya getirmenin çok doğru bir tanımlama olduğuna inanmıyorum."

"SON DEPREMLERİN KAYSERİ İLE ALAKASI YOK"

Meydana gelen depremlerin Kayseri'deki fayları tetiklemeyeceğini de sözlerine ekleyen Evsen, "Son günlerde yaşamış olduğumuz Malatya ve Sivas'ta gerçekleşen depremlerin Kayseri şehriyle uzaktan yakından bir alakası yok. Kaldı ki; Doğu Anadolu Fayı ile de alakası yok, Deliler Fayı ile de alakası yok. Fay tanımsız bölgede gerçekleşen bir deprem. Malatya'da gerçekleşen de Kale Fayı'na yakın bir noktada gerçekleşen bir deprem. Bu 2 depremin hem büyüklükleri açısından hem de konumları açısından baktığımızda Kayseri'deki depremleri tetikleyecek ne bir potansiyelleri var, ne de Kayseri'deki faylarla ilişkileri var" diye konuştu.