Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Malatya'da 27 kişiye mezar olmuştu: Ergün Apartmanı davasında karar verildi

Malatya'da depremde yıkılan ve 27 kişinin hayatını kaybettiği Ergün Apartmanı davasında mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan sanıklara ceza yağdırdı. 7 sanığa hapis cezası verilirken, müteahhit ve teknik sorumluların da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Malatya'da 27 kişiye mezar olmuştu: Ergün Apartmanı davasında karar verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 18:16

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 27 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralı kurtulduğu Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

MÜTEAHHİT VE TEKNİK EKİBE 13 YIL 9 AY HAPİS

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Statik Proje Müellifi B.Ö., Fenni Mesul B.B. ve Müteahhit İ.G., "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu üç sanık hakkında hükümle birlikte tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. Duruşma salonunda hazır bulunan B.B., gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Davanın diğer sanıklarından Y.E.'ye 11 yıl 9 ay 20 gün, belediye personeli olarak dosyada yer alan D.Ö., B.S. ve A.Ö.'ye ise 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme başkanının bu sanıkların tutuklanmasına yönelik muhalefet şerhine karşın, heyetin diğer iki üyesinin oy çokluğuyla sanıklar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Malatya'da 27 kişiye mezar olmuştu: Ergün Apartmanı davasında karar verildi

3 KİŞİ BERAAT ETTİ

Dava kapsamında yargılanan mimar H.A. ile sanıklar B.A. ve M.G. ise delil yetersizliği ve kusur durumları göz önüne alınarak beraat etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş depremini önceden bilmişti! Frank Hoogerbeets son sarsıntıları işaret etti: "Büyük depremin habercisi"
Kahramanmaraş depreminde yıkılan binanın temelinden bin 500 yıllık mozaik çıktı!
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.