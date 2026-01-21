Malatya'da 27 kişiye mezar olmuştu: Ergün Apartmanı davasında karar verildi

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan ve 27 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralı kurtulduğu Ergün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davanın son duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

MÜTEAHHİT VE TEKNİK EKİBE 13 YIL 9 AY HAPİS

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Statik Proje Müellifi B.Ö., Fenni Mesul B.B. ve Müteahhit İ.G., "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 13 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu üç sanık hakkında hükümle birlikte tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. Duruşma salonunda hazır bulunan B.B., gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Davanın diğer sanıklarından Y.E.'ye 11 yıl 9 ay 20 gün, belediye personeli olarak dosyada yer alan D.Ö., B.S. ve A.Ö.'ye ise 8'er yıl 10'ar ay 20'şer gün hapis cezası verildi. Mahkeme başkanının bu sanıkların tutuklanmasına yönelik muhalefet şerhine karşın, heyetin diğer iki üyesinin oy çokluğuyla sanıklar hakkında adli kontrol kararı verildi.

3 KİŞİ BERAAT ETTİ

Dava kapsamında yargılanan mimar H.A. ile sanıklar B.A. ve M.G. ise delil yetersizliği ve kusur durumları göz önüne alınarak beraat etti.