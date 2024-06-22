Malatya'da deprem! İlk veriler açıklandı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
22 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 09:22
Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre Malatya'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Malatya'da saat 09.01 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.3 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
AFAD ise aynı saatlerde Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Saat 09.01 sıralarında meydana gelen depremin derinliği ise 12.04 km olarak ölçüldü.
Kaynak: TGRT Haber