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Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:55

Son dakika deprem haberi... Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi 23.15'te 3.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

AFAD'dan gelen bilgilere göre saat 23.15'te Malatya'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Yeşilyurt merkezli deprem kısa süreli panik oluşturdu. 3.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıkladığı verilerinde depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı - 1. Resim

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.

Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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