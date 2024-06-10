Malatya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri açıkladı

10 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:55

AFAD'dan gelen bilgilere göre saat 23.15'te Malatya'da meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak kaydedildi. Yeşilyurt merkezli deprem kısa süreli panik oluşturdu. 3.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir olumsuzluk bildirilmedi.

Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin açıkladığı verilerinde depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar korkarak kendini sokağa attı.