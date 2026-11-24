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İstanbul
İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 71 ilde 455 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların detayları aktarıldı.
Bakanlık açıklamasına göre, 71 ildeki operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildiği kaydedildi.
Yapılan açıklamada 71 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Tefecilik,
-Nitelikli Dolandırıcılık,
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Dolandırıcılık,
-Rüşvet ve Zimmet,
-Vergi Usul Kanununa Muhalefet,
-Resmi Belgede ve Parada Sahtecilik,
-Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma,
-6114 Sayılı Kanuna Muhalefet,
-1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve -Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri tespit edildiği kaydedildi.
Milletin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin devam ettiğinin altının çizildiği Bakanlık açıklamasında organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiğine dikkat çekildi.