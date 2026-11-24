İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 71 ilde 455 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonların detayları aktarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Mali suç şebekelerine büyük darbe! İçişleri Bakanlığı 71 ilde düzenlenen dev operasyonun bilançosunu açıkladı İçişleri Bakanlığı, 71 ilde 455 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapıldı. Yakalanan şüphelilerin tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve zimmet gibi çeşitli mali ve adli suçları işledikleri tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca resmi belgede ve parada sahtecilik, kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri kaydedildi. Bakanlık açıklamasında organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

EMNİYET BİRİMLERİNDEN ORTAK ÇALIŞMA

Bakanlık açıklamasına göre, 71 ildeki operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildiği kaydedildi.

İŞLEDİKLERİ SUÇLAR BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada 71 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Tefecilik,

-Nitelikli Dolandırıcılık,

-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Dolandırıcılık,

-Rüşvet ve Zimmet,

-Vergi Usul Kanununa Muhalefet,

-Resmi Belgede ve Parada Sahtecilik,

-Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma,

-6114 Sayılı Kanuna Muhalefet,

-1219 Sayılı Kanuna Muhalefet ve -Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri tespit edildiği kaydedildi.

Milletin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin devam ettiğinin altının çizildiği Bakanlık açıklamasında organize suç örgütleri, çeteler ve mali suç yapılanmalarına yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiğine dikkat çekildi.