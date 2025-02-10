Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
Adana
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
Tarih
15:11
Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda
Tarih
15:11
KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Maliye doktorların peşinde! 13 milyar liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi

Maliye, düşük gelir beyan eden doktorları sıkı takibe aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan incelemelerde muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 serbest çalışan hekimin 13 milyar liralık hasılatını kayıt dışı bıraktığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Maliye doktorların peşinde! 13 milyar liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 15:25

Maliye, düşük gelir beyan eden doktorları radarına aldı. 3 bin 633 doktorun 13 milyar liralık kayıt dışı hasılatı tespit edildi.  Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik inceleme başlatırken ilk aşamada muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

YAPAY ZEKA İNCELEDİ

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor. GİB tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi. Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi. Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

GELİRLERDE BÜYÜK FARK ORTAYA ÇIKTI

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü. Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

ESTETİK SEKTÖRÜ İNCELENİYOR

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı. Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmesine başlandı.

Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

"AMACIMIZ KİMSEYİ CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin gönüllü uyum çalışmaları kapsamında vergi daireleriyle iletişime geçmesinin, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için önem taşıdığını söyledi. Gönüllü uyum çalışmalarının, mükelleflerin vergi idaresinin sorduğu hususları izah etmesine imkan verdiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilemek. Gönüllü uyum sürecinde uyum göstermeyerek kayıt dışı kazancını beyan etmeyen mükellefler hakkında vergi incelemesi yapılıyor veya dönem kazançları takdir komisyonlarınca takdir ediliyor. Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamaktır. Kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Bu konuda kararlı mücadelemiz devam edecektir."

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
81 ile başıboş köpek genelgesi! Sokağa salana 72 bin TL ceza
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş afet hazırlığı kararı! 81 il valiliğine "acil ekip" talimatı gönderildi
İconİLİŞKİLİ HABER
Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda
Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda
KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti
KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti
Bugün maç var mı, hangi? 10 Şubat Pazartesi takvimi duyuruldu
Bugün maç var mı, hangi? 10 Şubat Pazartesi takvimi duyuruldu
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
Çok OkunanlarÇOK OKUNANLAR
1
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
Karayipler'de 7,6 büyüklüğünde deprem oldu: Çok sayıda ülkeye tsunami uyarısı!
2
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
Tüyler ürpertici olay: Ekipler gelene kadar halı pitonu tek hamlesiyle midesine indirdi
3
Kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı
Kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı
4
Altın fiyatları yükseldi, ülke kırmızı alarm verdi! Japonya’nın başı kaçakçılıkla dertte
Altın fiyatları yükseldi, ülke kırmızı alarm verdi! Japonya’nın başı kaçakçılıkla dertte
5
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
Samanların arasından çıktı: Torbadaki 4 zehirli yılan sayısı bir anda 102'ye yükseldi
Haber
10 Şubat 2025
Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda
Haber
10 Şubat 2025
KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti
Son HaberlerSON HABERLER
Tarih15:11
Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda
Tarih15:11
KAAN ve HÜRJET uçaklarında kritik değişim: Veriler güncellendi bazı özellikler değişti
Tarih15:08
Bugün maç var mı, hangi? 10 Şubat Pazartesi takvimi duyuruldu
Tarih15:07
Maliye'den doktorlara yakın takip! 13 milyar liralık kayıt dışı kazanç tespit edildi
Tarih14:54
Yanlışlıkla çöpe atılan 780 milyon dolarlık Bitcoin tarih oluyor! Belediye tüm umutları yıktı
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.