Maltepe'de kimyasal madde alarmı! Ekipler mahalleye şerit çekti: 4 kişi hastanelik oldu

22 Temmuz 2024 16:22 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 16:52

İstanbul’un Maltepe ilçesi Küçükyalı mahallesinde sokağa dökülen kimyasal madde paniğe neden oldu. Kokuyu fark eden mahalleli durumu hemen ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen UMKE ve AFAD ekipleri ise koruyucu tulumlarla inceleme yaptı. Koku nedeniyle zehirlenen 4 vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

BÖLGEYE ŞERİTLER ÇEKİLDİ

Kokudan etkilenen vatandaşlardan Döndü İlhan tansiyon hastası olduğunu söyleyerek, “Kokudan dolayı zehirlendim, boğazım etkilendi. Öksürmeye başladık, nefes alamadık. O yüzden ambulansa geldik, oksijen verdiler” dedi. Dürdane Doğan isimli bir vatandaş ise, “Kimyasal sızıntı olduğu söyleniyor ama tam olarak bilmiyoruz. Ben görmedim, görmediğim için bir şey söyleyemem. İçeride çalışıyordum, öğlen saatinde dışarı çıktığımızda ambulans, UMKE vardı. Bölgeye şerit çektiler” diye konuştu.