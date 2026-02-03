Maltepe’deki zorbalığa yargıdan sert karar! 5'i çocuk 6 kişi tutuklandı!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve görüntüleri izleyenleri hayrete düşüren darp olayıyla ilgili beklenen yargı kararı çıktı. Arkadaşlarını sözlü uyarı bahanesiyle aralarına alıp darbeden grup, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanmıştı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Gözaltına alınan ve yaşları 18’den küçük olan A.T.K., B.D., U.E., Y.Y., B.U. ile 18 yaşından büyük olan M.P. hakkında şu suçlamalar yöneltildi; 'Kasten Yaralama', 'Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Hakaret.'

BAŞSAVCILIKTAN "SIFIR TOLERANS" AÇIKLAMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda oluşan büyük tepki üzerine bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, saat 02:00 sularında verilen talimatla tüm şüphelilerin gözaltına alındığı ve sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamının tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

"İstanbul ili Maltepe ilçesinde yaşı küçük mağdurun akran zorbalığına uğramasının tespit edilmesi akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen talimat üzerine saat 02:00'da 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahsın; kasten yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından gözaltında alınmalarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

03.02.2026 tarihli basın açıklamasına konu soruşturmada gözaltına alınan 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmesi talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 5 suça sürüklenen çocuk ve 1 şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/AnadoluCBS/status/2018729500196978906