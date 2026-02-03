Bolu'da dehşete düşüren akran zorbalığı! Saçlarından sürükleyip dakikalarca darp ettiler

Akran zorbalığı bitmek bilmiyor. Daha Maltepe'deki şiddet görüntüleri konuşulurken, bir skandal görüntü de Bolu'dan geldi. 8 Ocak tarihinde Sağlık Mahallesi'nde bulunan Canip Baysal Ortaokulu çevresinde yaşanan olayın görüntüleri şaşkına çevirdi. Okul çıkışında evlerine gitmekte olan kız öğrencilerin önünü kesen yaşça büyük kız grubu dehşet saçtı. Çocuklardan para isteyen grup olumsuz yanıt alınca küçük yaştaki kız çocuklarını okulun yakınındaki bir parka götürdü.

ÇOCUKLARI SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİLER

Parkta sıkıştırdıkları öğrencilere saldıran grup, kız çocuklarını saçlarından sürükleyerek dakikalarca darp etti. O anlar ise saldırgan grup tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde küçük çocukların acımasızca darp edildiği ve sürüklendiği anlar yer aldı.

SALDIRGANLAR BUNLARI SÜREKLİ YAPIYORMUŞ

Olayın ardından korku yaşayan mağdur öğrenciler durumu ailelerine bildirdi. Durumdan haberdar olan aileler hastane ve emniyete giderek şikayetçi oldu. Hastanede yapılan kontrollerde 1 öğrencinin vücudunda darp izlerine rastlandığı ve darp raporu aldığı öğrenildi. Mağdur öğrenciler ifadelerinde, grubun kendilerini sürekli takip ettiğini ve okul çıkışlarında yollarını kestiğini belirtti.

Konuyla ilgili harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve birbirlerinden şikayetçi olan 4 çocuk hakkında işlem yaptı.