Manisa'da mermer ocağında facia! İki çocuk ölüme gitti, ihmaller zinciri ortaya çıktı

19 Ocak 2025 20:20 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:25

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde iki kuzen, bir mermer ocağında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik önlemi alınmadığı iddia edilen çukur, iki çocuğun yaşamına mal olurken, ailelerin isyanı yürekleri dağladı. Bölgedeki vatandaşlar ihmaller zincirine dikkat çekti.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bisikletleriyle dolaşmaya çıkan iki kuzen, bir mermer işletmesinin açtığı çukura dolan suya düşerek hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenleri ekipler tarafından sudan çıkarılırken, geriye su kenarındaki bisikletleri ve gözü yaşlı aileleri kaldı.

MOLA VERDİKLERİ YERDE SUYA DÜŞTÜLER

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Caberburhan Mahallesi’nde bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Yusuf Eyüp Kaya (13) ve Kadir Kaya (13) adlı kuzenler, güzel havayı değerlendirmek için bisiklet sürmek amacıyla mahallelerinin yakınındaki Baltaşı mevkiine gitti. İstaş Mermer’e ait mermer ocağı bölgesinde dolaşan kuzenler, dev bir çukur içinde dolan suyun kenarında mola verdi. Bu sırada Yusuf Eyüp Kaya, bir anda su birikintisine düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki su içinde çırpınan kuzenini kurtarmak için suya giren Kadir Kaya da bir süre sonra gözden kayboldu.

Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılarak Alaşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Acılı baba Zeki Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Çocuklarımız bisiklet binmek için gezmeye gitmişler. Yusuf Eyüp Kaya suya düşmüş, Kadir de onu kurtarmak için suya gitmiş ancak ikisi de çıkamamışlar."

HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMAMIŞ

Olayın ardından, çocukların aileleri ve mahalle sakinleri işletme sahibine tepki gösterdi. Amca Seyit Han Dursun, "İşletme sahibi hiçbir güvenlik önlemi almamış. Burada gölet oluşmuş. Ya bu suyun boşaltılması veya etrafında güvenlik önlemleri alınması gerekirdi. Canlarımız gitti, şikayetçiyiz" dedi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri bu tür olayların bir daha yaşanmaması için önlemler alınmasını istedi.

Manisa Valiliği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın 19 Ocak 2025 tarihinde saat 13.30 sıralarında Alaşehir’in Caberburhan Mahallesi’nde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yusuf Kaya (12) ve Kadir Kaya (15) isimli evlatlarımızın düştükleri su birikintisinden çıkamayarak hayatlarını kaybetmiş olmalarının derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Merhum çocuklarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Konuya ilişkin adli tahkikat devam etmekte olup, idari soruşturma da başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir.”