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Gündem
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Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:30

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsimin ilk karı, Horzum Alakaya Mahallesi'nin yaylalar mevkiinde saat 16.00 sıralarında yağdı. Yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi üzerine Alaşehir Belediyesi ekipleri hazırlıklarını artırdı. İzmir’in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde de mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 18:30

'nın ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yaylaları beyaza bürüdü. Alaşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanma riskine karşı hazırlıklarını artırdı.

HABERİN ÖZETİ

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü ve belediye ekipleri olası aksamalara karşı hazırlıklarını artırdı.
Horzum Alakaya Mahallesi'nin yaylalar mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı yüksek kesimleri kapladı.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Alaşehir'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı soğuk havayı da beraberinde getirdi.
Alaşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda yaşanabilecek aksamalara ve buzlanma riskine karşı hazırlıklarını artırdı.
Kar yağışının etkisini artırabileceği bölgelerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması için ekipler hazır bekletiliyor.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, belediye ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazır durumda beklediğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Horzum Alakaya Mahallesi'nin yaylalar mevkiinde saat 16.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Alaşehir'in yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, soğuk havayı da beraberinde getirdi. İlçe merkezi ve çevresinde de soğuk hava etkisini artırırken, yaylalarda kışın ilk işaretleri görüldü.

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi

BELEDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Kar yağışının başlamasıyla birlikte Alaşehir Belediyesi ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını artırdı. Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi amacıyla yüksek kesimlerde gerekli tedbirler alındı.

Kar yağışının etkisini artırabileceği bölgelerde yolların açık tutulması ve buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapılabilmesi için ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde seyahat edecek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Belediye ekiplerinin olabilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda beklediğini ifade eden Öküzcüoğlu, "Havaların soğumasıyla birlikte kar yağışına karşı önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz hazır durumda bekliyor. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" dedi.

Belediye ekiplerinin hava şartlarını takip ettiği ve ihtiyaç duyulması halinde müdahalede bulunmaya hazır olduğu bildirildi.

İZMİR'E DE KAR YAĞDI

 İzmir’in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken Karayolları ve belediye ekipleri olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ Mahallesi’nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağışın ardından zirve beyaz örtüyle kaplandı.

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi


Bozdağ’da etkili olan kar yağışı sonrası zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yağışın ardından Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti.
Ekiplerin bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır beklediği öğrenildi.

Ege'nin illerine yılın ilk karı düştü: Şaşırtan beyaz örtü yüzünü gösterdi

DENİZLİ'DE YILIN İLK KARI

Denizli'de Nikfer Kayak Merkezi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Denizli'nin önemli doğal güzelliklerinden olan Honaz Dağı ve Tavas ilçesinde bulunan Akdağ'ın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimleriyle birlikte, ülkemizin önemli kış sporu merkezlerinden olan Nikfer Kayak Merkezi de beyaz örtüyle kaplandı.

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#kar yağışı
#manisa
#Alaşehir
#Ahmet Öküzcüoğlu
#Alaşehir Belediyesi
#Gündem
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