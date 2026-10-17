BUDO ile yolculuk yapacaklar dikkat! 12 sefer iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) cumartesi yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, cumartesi sabahı saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) seferleri yapılamayacak.

Ayrıca 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.