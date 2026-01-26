Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Mardin Yeşilli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tutuklandı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B., sahte diploma kullanarak kamu kurumunu dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, B.B.'nin gerçeğe aykırı belgelerle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

26.01.2026
26.01.2026
Mardin'de sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B. tutuklandı.

SAHTE DİPLOMA KULLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan 48 yaşındaki B.B. hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince 23 Ocakta B.B'nin evinde arama yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

