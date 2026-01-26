Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Mardin'de 5 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı

Nusaybin ilçesinde yapılan DEM Parti grup toplantısının ardından kalabalığın sınıra yürüyüşü sırasında Türk bayrağına yönelik hakaret eyleminin yaşandığı Mardin'de dikkat çeken bir karar alındı. Valilik kentteki

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mardin'de 5 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 20:11
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 20:11

Valiliği'nden yapılan açıklamada 27 Ocak Salı günü ilçesinde Bulvarı'nda düzenlenmek istenen yürüyüşle ilgili olarak son dönemde Türkiye genelinde ve sınır dışında yaşanan gelişmeler ile bunların kente olası etkileri dikkate alınarak ayrıntılı bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

"KAMU DÜZENİNİ VE GÜVENLİĞİNİ BOZABİLECEK EYLEMLER OLABİLİR"

Değerlendirme sonucu söz konusu yürüyüş bahane edilerek yürüyüşün yapılacağı tarih öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylem, dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, geçişleri, çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye'de YPG ateşkesi ihlal ederken bazı teröristler silah bırakıyor
ETİKETLER
#mardin
#nusaybin
#nevruz
#Kamu Düzeni
#Güvenlik Tedbirleri
#Yürüyüş Yasaklaması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.