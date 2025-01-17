Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Mardin’de korkunç olay: 81 yaşındaki eşini öldürdü!

Mardin’de korkunç olay: 81 yaşındaki eşini öldürdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ocak 2025 22:51 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 23:11
Mardin’de korkunç olay: 81 yaşındaki eşini öldürdü!

Mardin'de korkunç bir olay meydana geldi. 83 yaşındaki Ali K. 81 yaşındaki eşi Latife K.’yı öldürdü. Koca tutuklanarak cezaevine gönderildi…

Mardin'in Derik​ ilçesinde 81 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren koca tutuklandı. Olay, dün gece saatlerinde Mazıdağı ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali K. (83), henüz belirlenemeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Latife K.'ye (81) pompalı tüfekle ateş etti.

Mardin’de korkunç olay: 81 yaşındaki eşini öldürdü! - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Kadının cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Ali K. gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
mardinderik

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...