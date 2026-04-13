Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonunda sona gelindi!

İstanbul Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde inşa edilen yeni duruşma salonunda sona gelindi. 11 bin metrekareden fazla alana kurulan ve 2 bin 295 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken dev salonun bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 19:20
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:22

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü içerisinde 11 bin 549, 25 metrekare alanda inşaatı devam eden yeni duruşma salonu, 555 sanık, bin 268 avukat, 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacak. Zemin kat dahil toplam 3 kattan oluşacak. Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa edilen salonun ısıtma ve soğutma sistemleri, iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak.

HABERİN ÖZETİ

Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonunda sona gelindi!

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü'nde inşaatı devam eden, toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonunun tamamlanması bekleniyor.
Yeni duruşma salonu 11 bin 549, 25 metrekare alanda inşa ediliyor.
Salon, 555 sanık, bin 268 avukat ve 472 izleyici olmak üzere toplam 2 bin 295 kişi kapasiteli olacak.
Zemin kat dahil toplam 3 kattan oluşacak.
Betonarme ve kompozit çelik sistemle inşa ediliyor.
Isıtma ve soğutma sistemleri iklimlendirme klima santralleri ile sağlanacak.
Duruşma salonunun 1 ay içerisinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Marmara Cezaevi Kampüsü'ndeki 2 bin 295 kişi kapasiteli yeni duruşma salonunda sona gelindi!

SALONUN 1 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan başsavcılıktan edinilen bilgiye göre, duruşma salonunun yapım sürecinde sona yaklaşıldı. Salonun 1 ay içerisinde açılarak, içerisinde çeşitli davaların görülmesi bekleniyor. Duruşma salonunun son hali havadan görüntülendi.

