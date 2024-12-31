Marmara Denizi'nde ürküten görüntü! Suyun altında kayda alındı

31 Aralık 2024 11:57 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:03

Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük bir çevre krizine yol açan müsilaj geri dönüş sinyalleri vermeye başladı. Gölcük Değirmendere’de, sualtındaki yayılımı kaydedilen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği görüldü.

Mersin Körfezi alarm veriyor! ‘Müsilajdan çok daha beter’

Mersin Körfezi alarm veriyor! ‘Müsilajdan çok daha beter’

Müsilaj​ kabusu Marmara Denizi​'ne geri dönüyor. Kocaeli​'nin Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere beldesinde, su üstünden görünmeyen müsilajın dipteki yayılımı su altı kamerasıyla kayda alındı.

MİDYELER VE DENİZ ATLARI RİSK ALTINDA

Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun gözlemlenen müsilajın birçok deniz canlısına zarar verdiği saptandı. Müsilaj birikimlerinin, açıklarda denizanalarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından denizatlarının yaşam alanlarını da daralttığı görüldü.

GÜNDE 4,5 MİLYON METREKÜP KANALİZASYON SUYU AKIYOR

Konuya ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan açıklama geldi. Marmara Denizi’ne günde yaklaşık 4,5 milyon metreküp kanalizasyon suyu deşarj edildiğinin altını çizen Büyükakın "Bunun yüzde 53’ü sadece ön arıtmadan geçiyor. Bu durum azot ve fosforun ortamdan uzaklaştırılmadığı anlamına geliyor. Müsilaja neden olan mikroorganizmalar, bu besinlerle besleniyor. Denize fazla kanalizasyon akışı sağladığınızda bu mikroorganizmaların popülasyonunu artırıyorsunuz” dedi.

"MÜSİLAJ GELİYORUM DİYOR"

Büyükakın, Marmara Denizi’nde hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte müsilajın daha yaygın hale gelebileceğin dikkat çekerek "Marmara kapalı bir ekosistem. Diğer illerde arıtma sistemlerinin yeterli olmaması nedeniyle ortaya çıkan kirlilik, bu alanı da etkiliyor. Maalesef müsilaj ‘geliyorum’ diyor" ifadelerini kullandı.