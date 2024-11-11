Marmaray seferlerinde aksama! Tren raylarına araç düştü

11 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 17:31

Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılıyor. Marmaray'dan yapılan açıklamada, demiryolu hattına otomobil düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı bildirildi.

İstanbul'un en önemli toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada seferlerin gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Aktarılan bilgiye göre; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.

"BEKLEMELER VE GECİKMELER YAŞANMAKTADIR"

Marmaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."