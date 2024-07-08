Marmaris ve Bodrum'un tam ortasında deprem oldu: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 20:29
Son dakika deprem haberi... Marmaris ve Bodrum'un açıklarında deprem meydana geldi. 3.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gökova Körfezi olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre Akdeniz'in Gökova Körfezi açıklarında 3.4 derinlikte 3.0 büyüklüğünde deprem oldu.
Akdeniz ve Ege'de peş peşe sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. Bodrum, Marmaris ve Datça ilçelerinin bulunduğu Muğla açıklarında 3.0 büyüklüğündeki deprem kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com