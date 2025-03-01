Mart kapıdan baktırıyor: Kar, sis ve yağmur bir arada! 1 Mart Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Anadolu’da ise doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı. İşte 1 Mart hava durumu...

Mart ayının gelişiyle birlikte hava sıcaklıkları dalgalanmaya devam ediyor; İstanbul’da sis ve pus etkili olurken, Doğu Anadolu’da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 10°C civarında seyredecek, mevsim normallerine yakın bir hava yaşanacak. Ancak pazar günü yağmurlu hava dönüyor.

Şehir genelinde yağış beklenmezken, sabah saatlerinde oluşabilecek sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma olabilir.

DOĞU KESİMLERDE MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Hava sıcaklıkları batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinde seyrederken, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Erzurum, Kars ve Van çevrelerinde sıcaklıklar sıfırın altına inerken, sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olacak. Batı ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği için sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, yüksek kar örtüsü bulunan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski devam ediyor. Son günlerde meydana gelen kar yağışları nedeniyle çığ, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği bölgelerde sürücülerin özellikle sabah saatlerinde dikkatli olması gerektiği belirtildi.

ÜÇ BÖLGEDE ÇOK BULUTLU HAVA

Bölgesel tahminlere göre Marmara, Ege ve İç Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Karadeniz’in kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde ise kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sabah ve öğle saatlerinde Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde hafif yağmur görülecek. Antalya’nın batısındaki iç kesimlerde ise öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olacak.