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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:23

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

Fon krizi ve piyasa manipülasyonlarına yönelik yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada yurt dışındaki varlıkların tespiti için 29 ülkeden 48 talepte bulunulduğunu açıkladı. Öte yandan fon iadelerinde hak sahiplerinin belirlenmesi ve olağan dışı kazançların geri alınmasına ilişkin hesaplama yönteminde de değişiklik yapıldı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 09:23

Yüz milyarlarca paranın döndüğü, milyonlarca kişiyi etkileyen fon krizinde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Son olarak 'nda piyasalarda yaşanan fon krizi ve manipülasyonlara yönelik hazırlanan yasa teklifi görüşülerek kabul edildi.

HABERİN ÖZETİ

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon krizi ve piyasa manipülasyonlarına yönelik yasa teklifi kabul edilirken, ilgili kurum yetkilileri süreç ve denetimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
MASAK, yurtdışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulundu ve 278 gerçek ile tüzel kişinin hesap ve mal varlıkları hakkında bilgi istendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, denetimlerin FATF standartlarına uygun yürütüldüğünü ve kurumların bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığını belirtti.
AK Parti'nin verdiği önergelerle fon pay sahiplerinin tespiti ile haksız kazanç sağlayanların yapacağı iadelerin hesaplama yönteminde değişikliğe gidildi.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bazı faktoring şirketlerinin TMSF'ye devredildiğini ve faaliyette olan bankaların herhangi bir sıkıntısı olmadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

 

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

29 ÜLKEDEN 48 TALEPTE BULUNULDU

Komisyonda kritik açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu, fon krizi kapsamında 'ın yurtdışındaki varlıklara ilişkin 29 ülkeden 48 talepte bulunduğunu, savcılıkların da harekete geçirildiğini kaydetti.

Hatipoğlu, "Toplam 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin bunların hesapları, mal varlıkları hem nakdi hem de işte kripto dahil her türlü varlıklarına ilişkin bilgi isteme talepleri yapıldı. Adli istinabe yoluyla başsavcılıklarımızın sürece yer alması konusunda başsavcılıklarımızla iletişim resmi olarak sağlandı. Başsavcılıklarımızla ilgili kurumların, ülkelerin mercileriyle oradaki varlıkların ülkemize getirilmesi süreci sıkı bir şekilde takip ediliyor" dedi.

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

MASAK PARA TRANSFERİNİ DURDURAMAZ MIYDI?

MASAK Başkanı Hasan Kaymak da "başka hesaplara para transferini MASAK durduramaz mıydı?" eleştirilerine denetim mekanizmasının tüm dünyada olduğu gibi FATF'in standartlarına uygun olduğu şekilde işlediğini belirterek yanıt verdi. İlgili kurumların MASAK'a bildirimde bulunması halinde işlem yapıldığına dikkat çeken Kaymak, şöyle devam etti:

"Biz rutin denetimlerimizde MASAK'a kurumların bildirmeleri gereken bir konu olduğu halde bildirmediklerini kendi yaptığımız analizlerimizle anlarsak buna ilişkin de cezai uygulamalarımızı yaparız. Çok büyük çaplı, büyük çaplı veya orta büyüklükteki çapta, ne çapta olursa olsun mali işlemlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun denetiminden geçmesi diye bir durum söz konusu değil. Nihayetinde eğer bir şüpheli işlem bildirimi veya tereddüt yoksa MASAK'a gelen bilgiler zaten en erkeni artı iki günde geliyor."

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

“İŞLEM YAPILMADAN GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Bazı işlemlerin hiçbir şekilde kayda girmediğine dikkat çeken Kaymak, "Yani bir firmanın işlemini veya bir kripto varlık soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da yok. Bahsettiğiniz miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. O büyük rakamlar. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan, yine yurt dışındaki başka bir hesaba bir şekilde bilgisayar üzerinden, flash üzerinden aktarmış da olabilir. İşlem yapılmadan görmek mümkün değil. Bunu talep etmek mümkün değil" diye konuştu.

 

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

BORSA İSTANBUL: ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK

Genel Müdürü Korkmaz Ergun, fon soruşturmalarına konu olan işlemlere ilişkin "Biz Borsa olarak bildirimlerimizi hem 'ye yaptık hem de KAP'ta açıkladık. Bu konuda üstümüze düşeni yapmış olduk" dedi. SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu, "Devlet Denetleme Kurulu bir görev yapıyor. Oradaki denetleme sonucunda ne çıkacaksa SPK'nin sorumlulukları ne kadar veya sistem içerisinde nerede, artık olan onlar belli olacak. Biz de sonuca razı olacağız" ifadesini kullandı.

 

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İBRAHİM ÖMER GÖNÜL HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında yapılan ön incelemenin ardından savcılığın talebi doğrultusunda soruşturma izni verdi.

 

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

BDDK: BANKALARIN HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK

Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Tera Destek ve Hedef, Tera Faktoring ve Hedef Destek Faktoring ile ilgili TMSF'ye devri konusunda, "Yönetimlerini devrettik, faktoringleri aslında tasfiyeyle alabilirdik ama kanunen orada da yine TMSF'ye devredilerek fon tarafındaki mağdurların belki bir kısmını, en azından satılarak orada da varlık yükümlülük dengesinde artılar. Dolayısıyla, bankaların bu işlemlerde faaliyette olanların herhangi bir sıkıntısı yok" diye konuştu.

MASAK'tan 29 ülkede 278 kişi ve şirket için inceleme: Fon parası iadelerinde hesap değişikliği

FON İADELERİNDE HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

AK Parti, fon teklifinde iki değişiklik önergesi verdi. İlk önergede fon pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kurumu (MKK), Takasbank ve diğer ilgili kuruluşların kayıtları karşılaştırılarak fon ve hesap bazında belirlenmesi öngörüldü.

Böylece ödemelerin doğru kişilere yapılması ve hak sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilecek. Bir diğer önerge ile fonlardan gerçeğe aykırı fiyatlar üzerinden çıkarak normalin üzerinde kazanç sağlayanların iade edeceği para yeniden hesaplanacak. Buna göre, yatırımcının elde ettiği kazanç, benzer fonların normal getirisiyle karşılaştırılacak.

Fiyatı gerçeğe aykırı belirlenen hisselerden olağan dışı kazanç sağlayanlarda ise ilgili hissenin bağlı olduğu endeksin veya SPK'nın belirleyeceği piyasa ölçütünün getirisi esas alınacak. Normal getiriyi aşan kazanç, iade hesabına dahil edilecek. Hesaplamada tüketici fiyatları (TÜFE) ile üretici fiyatlarındaki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının ortalaması kullanılacak.

Bilgi suistimali, piyasa bozucu eylemler ve piyasa dolandırıcılığı yapanların da iade edecekleri tutarlar aynı yöntemle hesaplanacak. Hesaplamanın nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıları ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) belirleyecek.

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